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Ракурс
Нетаньягу злітає до Орбана, попри ордер МКС

Нетаньягу злітає до Орбана, попри ордер МКС

30 бер 2025, 21:08
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Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідає Угорщину 2 квітня, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Очікується його зустріч з угорським колегою Віктором Орбаном, а також з іншими високопосадовцями, пише Politico.

Угорщина, як учасниця Римського статуту Міжнародного кримінального суду, зобов’язана виконувати ордери на арешт, видані цим судом. Тому вона мала б заарештувати Нетаньяху під час його візиту, але Орбан запевнив, що цього не зробить.

МКС видав ордер на арешт Нетаньягу за воєнні злочини та злочини проти людяності в Секторі Ґази. Як пише Le Monde, Угорщина вважає, що не зобов’язана виконувати рішення МКС. Будапешт ратифікував Римський статут, але не імплементував його у своє законодавство.

Якщо Нетаньягу не буде заарештований на території Угорщини, це підірве авторитет рішень МКС у світі, а також — підірве зусилля із забезпечення арешту владіміра путіна, якого МКС також наказав затримати.

Джерело: Ракурс


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