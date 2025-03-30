Нетаньягу злітає до Орбана, попри ордер МКС

https://racurs.ua/ua/n205211-netanyagu-zlitaie-do-orbana-popry-order-mks.html

Ракурс

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідає Угорщину 2 квітня, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Очікується його зустріч з угорським колегою Віктором Орбаном, а також з іншими високопосадовцями, пише Politico.

Угорщина, як учасниця Римського статуту Міжнародного кримінального суду, зобов’язана виконувати ордери на арешт, видані цим судом. Тому вона мала б заарештувати Нетаньяху під час його візиту, але Орбан запевнив, що цього не зробить.

МКС видав ордер на арешт Нетаньягу за воєнні злочини та злочини проти людяності в Секторі Ґази. Як пише Le Monde, Угорщина вважає, що не зобов’язана виконувати рішення МКС. Будапешт ратифікував Римський статут, але не імплементував його у своє законодавство.

Якщо Нетаньягу не буде заарештований на території Угорщини, це підірве авторитет рішень МКС у світі, а також — підірве зусилля із забезпечення арешту владіміра путіна, якого МКС також наказав затримати.