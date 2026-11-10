Два переговорні кластери щодо вступу України до ЄС заблоковані, фото: Wikimedia Commons

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На засіданні робочої групи Ради ЄС із питань розширення (COELA) сьогодні, 19 листопада, Угорщина знову не погодилася затвердити результати скринінгу четвертого та п’ятого кластерів у межах переговорів про вступ України до Євросоюзу, що дозволило б просунутися до відкриття цих кластерів.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на власні джерела у ЄС.

Без змін, — повідомив один зі співрозмовників видання, дипломат ЄС, коментуючи позицію Угорщини щодо відкриття двох останніх переговорних кластерів.

Так само не були затверджені результати скринінгу кластерів 4 та 5 для Молдови.

У переговорах України та Молдови про вступ до ЄС залишаються два останні невідкриті кластери:

кластер 4 «Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність»;

кластер 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

Водночас, як пояснив 4 листопада віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов, Угорщина наразі не висуває нових вимог щодо прав національних меншин. За його словами, Будапешт пояснює затримку необхідністю додаткового вивчення документів за відповідними переговорними главами.

Джерело: «Європейська правда»