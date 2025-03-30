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Ракурс
Нетаньяху слетает к Орбану, несмотря на ордер МУС

Нетаньяху слетает к Орбану, несмотря на ордер МУС

30 мар 2025, 21:08
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Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідає Угорщину 2 квітня, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Очікується його зустріч з угорським колегою Віктором Орбаном, а також з іншими високопосадовцями, пише Politico.

Угорщина, як учасниця Римського статуту Міжнародного кримінального суду, зобов’язана виконувати ордери на арешт, видані цим судом. Тому вона мала б заарештувати Нетаньяху під час його візиту, але Орбан запевнив, що цього не зробить.

МКС видав ордер на арешт Нетаньягу за воєнні злочини та злочини проти людяності в Секторі Ґази. Як пише Le Monde, Угорщина вважає, що не зобов’язана виконувати рішення МКС. Будапешт ратифікував Римський статут, але не імплементував його у своє законодавство.

Якщо Нетаньягу не буде заарештований на території Угорщини, це підірве авторитет рішень МКС у світі, а також — підірве зусилля із забезпечення арешту владіміра путіна, якого МКС також наказав затримати.

Источник: Ракурс


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