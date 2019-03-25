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Ракурс
Космический зонд «Берешит» снял на видео восход Солнца над Землей. Фото: Space.com

Космический зонд «Берешит» снял на видео восход Солнца над Землей

25 мар 2019, 13:25
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Космический израильский зонд «Берешит» снял на видео восход Солнца над Землей. Лунный аппарат был запущен 22 февраля этого года ракетой-носителем SpaceX Falcon 9.

Лунный аппарат от частной организации SpaceIL в Израиле был создан для конкурса Google Lunar XPrize. Однако, затем разработчики решили запустить зонд и собрали необходимые для этого средства. На данный момент зонд находится на околоземной орбите с апогеем 405 тыс. км от Земли. Об этом сообщается на странице компании SpaceIL в Twitter.

Лунный аппарат совершил уже четыре маневра, а в последнем изменили угол положения, чтобы попасть на лунную орбиту в нужной точке. Ожидается, что зонд окажется на окололунной орбите 4 апреля.

Команда компании поделилась видео, которое заснял «Берешит».

Как ранее сообщал «Ракурс», грунт планеты Марс впервые пробурил марсианский зонд HP 3, который работает в рамках программы InSight на поверхности Марса. За четыре часа робот сумел углубиться на глубину от 18 до 50 см.

Источник: Ракурс


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