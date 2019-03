Космический израильский зонд «Берешит» снял на видео восход Солнца над Землей. Лунный аппарат был запущен 22 февраля этого года ракетой-носителем SpaceX Falcon 9.

Лунный аппарат от частной организации SpaceIL в Израиле был создан для конкурса Google Lunar XPrize. Однако, затем разработчики решили запустить зонд и собрали необходимые для этого средства. На данный момент зонд находится на околоземной орбите с апогеем 405 тыс. км от Земли. Об этом сообщается на странице компании SpaceIL в Twitter.

Лунный аппарат совершил уже четыре маневра, а в последнем изменили угол положения, чтобы попасть на лунную орбиту в нужной точке. Ожидается, что зонд окажется на окололунной орбите 4 апреля.

Команда компании поделилась видео, которое заснял «Берешит».

Sunrise Video from #Beresheet ☀️ From the #spacecraft's point of view. In the video, #earth can be seen hiding the #sun & then exiting the same shadow created by the Earth and the sun’s exposure. This process creates a kind of sunrise image! #IsraelToTheMoon@ILAerospaceIAIpic.twitter.com/y6IR80oz73