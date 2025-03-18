Конец перемирия: Израиль возобновил удары по сектора Газа

https://racurs.ua/n204873-konec-peremiriya-izrail-vozobnovil-udary-po-sektora-gaza.html

Ракурс

Ізраїль відновив удари по сектору Гази, порушивши домовленість про припинення вогню з ХАМАС, яка була досягнута 19 січня.

Армія оборони Ізраїлю масовано атакує командування ХАМАС середнього рівня, членів політбюро та інфраструктуру. Такий наказ віддали премʼєр Нетаньягу й міністр оборони Кац, бо угруповання неодноразово відмовилося від угоди стосовно заручників.

In accordance with the political echelon, the IDF and ISA are currently conducting extensive strikes on terror targets belonging to the Hamas terrorist organization in the Gaza Strip. pic.twitter.com/mYZ1WBPVPG — Israel Defense Forces (@IDF) March 18, 2025

Міністерство охорони здоровʼя сектору Гази, кероване ХАМАС, заявило, що через ізраїльські авіаудари загинули 232 людини.

Ізраїль тимчасово припинив військову кампанію проти ХАМАС 19 січня — тоді сторони уклали перемирʼя.

Ізраїль консультувався з президентом США Дональдом Трампом перед тим, як задати масовані удари по Сектору Гази 18 березня.

Про це заявила речниця Білого дому Кароліна Левітт в ефірі Fox News.

Трамп чітко дав зрозуміти, що ХАМАС, (єменські) хусити, Іран — всі ті, хто прагне тероризувати не лише Ізраїль, а й США, побачать ціну, яку доведеться заплатити, і все пекло вирветься на свободу, — сказала Левітт.

За її словами, єменські хусити, Іран, а також угрупування Хезболла та ХАМАС, які вона назвала «іранськими маріонетками», повинні серйозно сприймати Трампа, коли він каже, «що не боїться захищати законослухняних людей і стояти на сторожі США та Ізраїлю».