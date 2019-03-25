Древнеримские монеты нашли в Киеве. Фото: 24 канал

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Ракурс

На столичном Подоле местные жители нашли около 20 монет эпохи Римской империи, которые были высечены в первые века нашей эры. Древние сокровища были обнаружены на углу Кожемяцкой и Вознесенского спуска.

Сокровища местные жители обнаружили во время высадки фруктовых деревьев. Кроме монет были найдены пряжки, фибулы и остатки керамики, сообщает «Сегодня».

Тот факт, что монеты лежали на глубине 30 см свидетельствует о том, что сокровища спрятали здесь недавно. По данным археологов, культурные наслоения в этом месте начинаются с глубины 1,5 м.

Эксперты уже подтвердили подлинность найденного клада. Кроме монет, интерес исследователей вызывают старинные металлические застежки для одежды — фибулы, а также остатки керамики.

Местные жители, которые нашли старинный клад, пообещали передать все найденное в музей истории Киева.