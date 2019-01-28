Древнеримское кладбище нашли под рестораном в центре Лиссабона (ФОТО)

Под рестораном Solar dos Presuntos в центре Лиссабона нашли римское кладбище, фото — thehistoryblog.com

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Racurs.ua

Археологи нашли под рестораном в центре Лиссабона древнеримское кладбище, созданное около 2 тыс. лет назад.

Уникальную находку обнаружили случайно, сообщается на сайте компании Neoеpica, которая проводит раскопки. Два года назад владельцы популярного ресторана Solar dos Presuntos, который находится в центре Лиссабона, решили расширить его территорию.

Обязательные археологические работы перед началом строительства начала вести компания Neoеpica. В верхних слоях земли археологи обнаружили хорошо сохранившуюся посуду XV—XVI в еков. А еще ниже, на глубине 6 м, исследователи натолкнулись на остатки древнеримского кладбища. Его возраст составляет около 2 тыс. лет.

Под рестораном сохранились захоронения 25 человек, а также урны с кремированными телами еще 35 людей.

Рядом лежали монеты и керамическая посуда — римляне клали возле покойников дары. Археологи нашли и еще более древние слои с артефактами доисторического времени.

Историки утверждают, что поселения финикийцев на месте Лиссабона были еще 3,2 тыс. лет назад. Во время правления императора Октавиана Августа римляне построили в городе Олисипо (предшественник Лиссабона) театр, бани, несколько храмов и многоэтажных жилых домов. Город находился под властью римлян до начала V века и впоследствии был завоеван вандалами, аланами и сарматами.

В итальянском городе Марино близ Рима владельцы ресторана «Макдональдс» открыли заведение на месте 45-метрового участка Аппиевой дороги. Посетители ресторана могут рассмотреть дорогу и муляжи захоронений.

Напомним, что в сентябре 2018 года на севере Италии археологи обнаружили древние римские монеты внутри амфоры из талькохлорита. Сокровища были найдены в подвале театра Крессон в городе Комо.