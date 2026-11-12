Ученые обнаружили редкую звездную систему, излучающую радиосигналы каждые восемь минут

Ученые связали таинственные радиоимпульсы со звездной системой GPM J071507−114153, фото: ICRAR

https://racurs.ua/n217389-uchenye-obnarujili-redkuu-zvezdnuu-sistemu-izluchauschuu-radiosignaly-kajdye-vosem-minut.html

Ракурс

Науковці з Університету Кертіна (Австралія) виявили зоряну систему, яка випромінює радіосигнали кожні вісім хвилин.

Про це повідомляє прес-служба Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR).

Учені пов’язали зафіксовані раніше таємничі радіоімпульси з незвичайною парою зірок — мертвою зіркою, яка обертається кожні вісім хвилин, і зіркою, схожою на наше Сонце.

Нещодавно відкрита зоряна система, відома як GPM J071507−114153, складається з білого карлика (щільного ядра, що залишається після смерті зорі) та зорі G-типу, подібної до нашого Сонця. Це перший випадок, коли радіоімпульси зафіксовано від білого карлика, що обертається навколо сонцеподібної зорі (зазвичай їх спостерігають у менших і холодніших червоних карликів).

Такі зоряні пари належать до класу довгоперіодичних транзиєнтів (LPT), чиї радіосигнали вмикаються й вимикаються з інтервалами від хвилин до годин. З 2021 року виявлено вже близько десятка таких об'єктів.

За словами дослідників, пульсації у системі настільки чіткі, що видно рух білого карлика на орбіті. Для перевірки команда учених опрацювала понад 100 годин даних на суперкомп’ютері Pawsey.

Це перший раз, коли імпульси достатньо чіткі, щоб побачити білого карлика, який рухається по своїй орбіті навколо свого супутника, тому ми знаємо, що пульсації надходять з області, близької до білого карлика, або, можливо, навіть від самого білого карлика, — наголошують учені.

Таким чином, завдяки цим імпульсам вдалося виявити зоряні спалахи на сонцеподібній зорі (подібні до тих, які створюють полярне сяйво на Землі) та проходження білого карлика повз сильну магнітну область (найімовірніше, це була «зоряний протуберанець», тобто велика петля плазми, що виривається з поверхні зірки) на відстані понад 5 тис. світлових років від нас.

Дивовижно, що за допомогою радіохвиль ми можемо виявити бурі на зірці, віддаленій на понад 5000 світлових років, — наголошують дослідники.

Зоряну систему виявили за допомогою телескопа MWA в Австралії, точне положення визначили за допомогою MeerKAT у Південній Африці, а зв’язок цих радіосигналів із зорею в оптичному діапазоні підтвердила обсерваторія Кека на Гаваях.