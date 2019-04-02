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Вибух у Санкт-Петербурзі

Вибух у Санкт-Петербурзі: на території військово-космічної академії знайшли ще одну міну (ФОТО)

2 кві 2019, 15:15
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Другий вибуховий пристрій знайшли на території Військово-космічної академії імені Можайського, у якій сьогодні вранці стався вибух. Снаряд виявили під сходами, зараз його оглядають фахівці, повідомило місцевому сайту 78.ru джерело в екстрених службах.

За інформацією джерела, у результаті ранкового вибуху одна людина отримала контузію, двоє поранені. Йдеться про офіцерів-викладачів академії — двох підполковників, майора і старшого лейтенанта. Вибухнула протитанкова міна ТМ-57, яка довгий час зберігалася на складі.

Вибух у Санкт-Петербурзі

Раніше повідомлялося, що на території Академії Можайського у Санкт-Петербурзі стався вибух міни. На місці працюють співробітники ФСБ, Слідчого комітету і прокуратури, а також військові. Російські рятувальники повідомили, що в будівлі частково впав сходовий проліт. На третьому поверсі залишилися заблоковані 15 чоловік, які не можуть спуститися самостійно.

Вибух у Санкт-Петербурзі

Вибух у Санкт-Петербурзі, фото — 78.ру

Джерело: Ракурс


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