Інцидент стався вчора близько полудня за місцевим часом, фото: Wan Midgee

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Ракурс

Потужний водяний смерч пошкодив щонайменше 50 будинків у малайзійському місті Джорджтаун на острові Пенанг.

Інцидент стався у понеділок, 1 квітня, близько полудня за місцевим часом, повідомляє Gismeteo з посиланням на Channel News Asia.

Стихійне явище виникло над водою поблизу узбережжя острова, після чого почало рухатися в напрямку суші.

Хоча смерч зривав дахи будинків та валив дерева, обійшлося без постраждалих.

За словами очевидців, це найстрашніше явище, котре в цьому регіоні бачили за останні 50 років.

Джорджтаун розташований на північному заході Малайзії. За даними перепису 2006 року, його населення становить 220 тис. жителів. У 2008 році місто внесли до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, наприкінці січня потужний смерч накоїв лиха в аеропорту турецької Анталії. Зокрема, було перекинуто автобус, який перевозив пасажирів одного з літаків. Також вітер підняв в повітря трап, пошкодив два літаки та вертоліт. Внаслідок негоди поранення отримали понад 10 людей, також загинув 13-річний підліток.