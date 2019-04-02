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Инцидент произошел вчера около полудня по местному времени, фото: Wan Midgee

Водяной смерч повредил не менее 50-ти домов в Малайзии (ФОТО, ВИДЕО)

2 апр 2019, 15:00
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Мощный водяной смерч повредил не менее 50-ти домов в малазийском городе Джорджтаун на острове Пенанг.

Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля, около полудня по местному времени, сообщает Gismeteo со ссылкой на Channel News Asia.

Стихийное явление возникло над водой у побережья острова, после чего начало двигаться в направлении суши.

Хотя смерч срывал крыши домов и валил деревья, обошлось без пострадавших.

По словам очевидцев, это самое страшное явление, которое в этом регионе видели за последние 50 лет.

Джорджтаун расположен на северо-западе Малайзии. По данным переписи 2006 года, его население составляет 220 тыс. жителей. В 2008 году город внесли в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Инцидент произошел вчера около полудня по местному времени, фото: Wan Midgee

Инцидент произошел вчера около полудня по местному времени, фото: Wan Midgee

Инцидент произошел вчера около полудня по местному времени, фото: Wan Midgee

Инцидент произошел вчера около полудня по местному времени, фото: Wan Midgee

Напомним, в конце января мощный смерч натворил бед в аэропорту турецкой Анталии. В частности, был перевернут автобус, перевозивший пассажиров одного из самолетов. Также ветер поднял в воздух трап, повредил два самолета и вертолет. Вследствие непогоды ранения получили более десяти человек, также погиб 13-летний подросток.

Источник: Ракурс


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