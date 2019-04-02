Байдена обвиняют в непристойном поведении в отношении женщин. Фото: Федеральное агентство новостей

https://racurs.ua/n120241-baydena-obvinyaut-v-nepristoynom-povedenii-v-otnoshenii-jenschin.html

Ракурс

В непристойном поведении обвиняют представителя Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Две женщины: помощник конгрессмена Эми Лаппос и кандидат на пост вице-губернатора в штате Невада Люси Флорес почти одновременно обвинили возможного конкурента Дональда Трампа на следующих выборах Байдена в непристойном поведении по отношению к ним, сообщает «ВВС-Украина».

Лаппос заявила, что Байден ненадлежащим образом коснулся ее. После мероприятия он подошел к ней положил руки на лицо и своим носом коснулся ее носа. Этот случай произошел еще в 2009 году.

О более новом факте непристойного поведения заявила Флорес. В 2014 году перед выступлением кандидатов на должность вице-губернатора штата Невада Байден подошел к ней сзади, положил руки на плечи и понюхал ее волосы. По словам Флорес, она ехала с одной встречи на другую и не успела помыть голову, а только нанесла на волосы сухой шампунь. Тот факт, что Байден коснулся ее и нюхает ее грязные волосы ее очень обеспокоил.

Впрочем, другие люди, которые присутствовали на тех мероприятиях, где якобы Байден неприлично вел себя, не помнят подобных фактов. Сам политик отрицает обвинения и говорит, что у него собирался вести себя не прилично по отношению к женщинам.