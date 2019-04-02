Байдена звинувачують у непристойній поведінці стосовно жінок. Фото: Федеральное агентство новостей

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У непристойній поведінці звинувачують представника Демократичної партії, колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Дві жінки: помічник конгресмена Емі Лаппос та кандидат на посаду віце-губернатора у штаті Невада Люсі Флорес майже одночасно звинуватили можливого конкурента Дональда Трампа на наступних виборах Байдена у непристойній поведінці стосовно них, повідомляє «ВВС-Україна».

Лаппос заявила, що Байден неналежним чином торкнувся її. Після заходу він підійшов до неї поклав руки на обличчі та своїм носом торкнувся її носа. Цей випадок стався ще у 2009 році.

Про більш новий факт непристойної поведінки заявила Флорес. У 2014 році перед виступом кандидатів на посаду віце-губернатора штату Невада Байден підійшов до неї ззаду, поклав руки на плечі та понюхав її волосся. За словами Флорес, вона їхала з однієї зустрічі на іншу та встигла помити голову, а лише нанесла на волосся сухий шампунь. Той факт, що Байден торкнувся її та нюхає її брудне волосся її дуже за непокоїв.

Утім, інші люди, які були присутніми на тих заходах, де нібито Байден непристойно поводився не пам’ятають фактів такої поведінки чиновника. Сам політик відкидає звинувачння та говорить, що не мав на меті непристойно поводитись стосовно жінок.