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Взрыв в Санкт-Петербурге

Взрыв в Санкт-Петербурге: на территории военно-космической академии нашли еще одну мину (ФОТО)

2 апр 2019, 15:15
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Второе взрывное устройство нашли на территории Военно-космической академии имени Можайского, в которой сегодня утром произошел взрыв. Снаряд обнаружили под лестницей, сейчас его осматривают специалисты, сообщил местному сайту 78.ru источник в экстренных службах.

По информации источника, в результате утреннего взрыва один человек получил контузию, двое ранены. Речь идет об офицерах-преподавателей академии — двух подполковниках, майоре и старшем лейтенанте. Взорвалась противотанковая мина ТМ-57, которая долгое время хранилась на складе.

Взрыв в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что на территории Академии Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв мины. На месте работают сотрудники ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры, а также военные. Российские спасатели сообщили, что в здании частично обрушился лестничный пролет. На третьем этаже остались заблокированы 15 человек, которые не могут спуститься самостоятельно.

Взрыв в Санкт-Петербурге

Взрыв в Санкт-Петербурге

Взрыв в Санкт-Петербурге, фото — 78.ру

Источник: Ракурс


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