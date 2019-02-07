Мэр Днепра сделал скандальное заявление о переименовании Днепропетровской области / Фото: expres.online

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Мэр Днепра Борис Филатов высказался против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом он написал на своей странице в Facebook, что вызвало шквал критики.

«Я категорически против переименования области искусственно придуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц», — написал Филатов.

По его мнению, парламентариям не удастся переименовать область.

Как утверждают инициаторы законопроекта, в 1918—1921 годы нынешний город Днепр носил неофициальное название Сичеслав, которое из-за поражения в войне с «красными» и «белыми» не успели принять на официальном уровне. Также они отмечают, что нынешнее название области содержит упоминание о Григорие Петровском, который приложил руку к организации Голодомора 1932−1933 годов.

Напомним, сегодня нардепы поддержали решение о включении в повестку дня десятой сессии Верховной Рады законопроекта о переименовании Днепропетровщины. Это означает, что решение о переименовании может быть принято в ближайшие шесть месяцев. Сейчас соответствующий законопроект, который предусматривает внесение изменений в ст. 133 Основного закона, направят в Конституционный суд. КСУ должен предоставить заключение, не противоречит ли документ нормам Конституции.

Ранее аналогичную процедуру проходил законопроект, регулирующий изменение названия Кировоградской области на Кропивницкую. В частности, вчера стало известно, что Конституционный суд разрешил нардепам переименовывать регион. Теперь документ должен пройти согласование комитетов Рады, после чего его вынесут на голосование парламента.