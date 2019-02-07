На Харьковщине злоумышленник напал на бригаду скорой помощи, ранен фельдшер

Нападение на медиков произошло в Балаклейском районе Харьковской области, фото: 1news.com.ua

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В селе Морозовка Балаклейский район Харьковской области сегодня произошло нападение на медиков экстренной медицинской помощи.

В результате инцидента был ранен фельдшер бригады, его госпитализировали. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Отмечается, что эта бригада прибыла спустя 13 мин после получения вызова к женщине с осложнениями во время беременности.

Возле дома бригаду уже ожидал мужчина, который набросился на фельдшера с ножом и смог нанести ему несколько ударов.

С помощью «тревожной кнопки» медики вызвали полицейских, которые оперативно задержали нападавшего.

Напомним, в октябре 2018 года в городе Черноморске Одесской области пьяный мужчина избил медиков, прибывших по вызову к его больной матери. Тогда пострадали фельдшер, получивший закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы, а также водитель, у которого диагностировали ушибы и ссадины головы. Пострадавших госпитализировали. Как впоследствии оказалось, в момент нападения злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.