Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине будет действовать Единый государственный реестр ветеранов войны, фото — Кременчуг Тудей

Рада обязала Кабмин создать реестр ветеранов войны и пострадавших во время Революции достоинства

7 фев 2019, 17:11
999

Верховная Рада 7 февраля приняла изменения в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно Единого государственного реестра ветеранов войны.

Законопроект № 9508 приняли 237 голосами.

Он изложил в новой редакции ст. 31 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Главная новация касается создания Единого государственного реестра ветеранов войны. Цель этой электронной системы — собирать, регистрировать, накапливать и хранить информацию о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги, пострадавших участников Революции достоинства, а также членов их семей.

Реестр предназначен и для использования ветеранами предусмотренных льгот. Персональные данные реестра являются информацией с ограниченным доступом. Создать и вести его поручено вновь созданному Министерству по делам ветеранов Украины.

Напомним, что в июне 2018 года правительство приняло постановление, предоставившее пострадавшим участникам Революции достоинства право на бесплатные лекарства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше