Рада обязала Кабмин создать реестр ветеранов войны и пострадавших во время Революции достоинства

Рада обязала Кабмин создать реестр ветеранов войны и пострадавших во время Революции достоинстваhttps://racurs.ua/n117871-rada-obyazala-kabmin-sozdat-reestr-veteranov-voyny-i-postradavshih-vo-vremya-revolucii-dostoinstva.htmlRacurs.ua
Верховная Рада 7 февраля приняла изменения в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно Единого государственного реестра ветеранов войны.
Законопроект № 9508 приняли 237 голосами.
Он изложил в новой редакции ст. 31 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
Главная новация касается создания Единого государственного реестра ветеранов войны. Цель этой электронной системы — собирать, регистрировать, накапливать и хранить информацию о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги, пострадавших участников Революции достоинства, а также членов их семей.
Реестр предназначен и для использования ветеранами предусмотренных льгот. Персональные данные реестра являются информацией с ограниченным доступом. Создать и вести его поручено вновь созданному Министерству по делам ветеранов Украины.
Напомним, что в июне 2018 года правительство приняло постановление, предоставившее пострадавшим участникам Революции достоинства право на бесплатные лекарства.