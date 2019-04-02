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КСУ дозволив перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську, фото: 34.ua

Конституційний суд дозволив перейменувати Дніпропетровську область — ЗМІ

2 кві 2019, 17:58
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Конституційний суд України (КСУ) дозволив перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську.

Згідно з рішенням суду, це перейменування відповідає ст. 157 і ст. 158 Конституції України, котрі встановлюють порядок зміни Основного закону Верховною Радою. Про це повідомляють УНН з посиланням на джерело в Конституційному суді.

Назви областей України прописані в ст. 133 Конституції, тож для їхньої зміни, на відміну від перейменування обласних центрів, потрібно вносити зміни до Основного закону.

14 лютого до Конституційного суду було подане конституційне звернення Верховної Ради щодо надання висновку про відповідність законопроекту про внесення змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області у Січеславську, підтриманого парламентом 7 лютого голосами 240 народних депутатів. Автори цього законопроекту наголошували, що назва області містить згадку про радянського комуністичного діяча Григорія Петровського, одного з організаторів Голодомору, а отже — відноситься до символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов у лютому висловився проти перейменування області.


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