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Ракурс
Ізраїльська авіація атакувала сектор Газа. Фото: Newspanels

Авіація Ізраїлю атакувала позиції палестинців у секторі Газа

2 кві 2019, 18:03
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Ізраїль завдав ракетного удару з повітря по сектору Газа. Бойовий безпілотний літальний апарат 2 квітня обстріляв позиції палестинців ракетами.

Ізраїльські ВПС обстріляли позиції ворога після ескалації конфлікту Ізраїлю й сектору Газа. Згідно з попередньою інформацією, ніхто внаслідок обстрілу не постраждав. Про це сьогодні повідомляє The Jerusalem Post.

Раніше, після ракетного обстрілу Ізраїлю, глава уряду Біньямін Нетаньяху заявляв, що для протидії ескалації насильства його країна готова провести великомасштабну операцію в секторі Газа.

Нагадаємо, наприкінці березня у секторі Газа відбувся масовий протест за участю десятків тисяч демонстрантів. Вони зібралися, щоб відзначити річницю масових протестів, в результаті яких загинули близько 200 палестинців і солдатів Ізраїлю. В ході акції сталися зіткнення, внаслідок яких загинули четверо палестинців і ще сотні отримали поранення.

Джерело: Ракурс


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