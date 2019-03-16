Петр Порошенко, фото: Wikimedia Commons

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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении прозрачности выполнения государственного оборонного заказа».

Соответствующее решение СНБО принял на своем заседании 6 марта, сообщает пресс-служба Администрации президента. Оно ставит перед правительством и Министерством экономического развития ряд задач.

Так, Минэкономразвития поручено за месяц обеспечить рассмотрение вопросов импортозамещения ряда компонентов Межведомственной координационной комиссией по вопросам импортозамещения.

Кабмину поручено осуществить осмотр оборонно-промышленного комплекса и обеспечить устранение коррупционных рисков, повышение прозрачности и усиление контроля за деятельностью государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В месячный срок Кабинет министров должен привлечь международных экспертов к аудиту «Укроборонпрома» и связанных с ним предприятий и проинформировать о результатах общественность.

Также правительство должно принять меры для привлечения представителей государств-партнеров Украины к работе наблюдательного совета «Укроборонпрома».

Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопрос о целесообразности создания центрального органа, который будет осуществлять функции по реализации государственной военно-промышленной политики, управлять объектами государственной собственности в этой сфере и контролировать их деятельность.

Кроме того, должны быть разработаны поправки в закон «О государственном оборонном заказе», которые обеспечат повышение уровня прозрачности государственных закупок, а также изменения в законодательство, которые усилят ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа и упростят ввоз составляющих для продукции оборонного назначения.

Правоохранительным органам поручено проверить опубликованную СМИ информацию о нарушениях в оборонной сфере и проинформировать о результатах общественность.

Напомним, недавно издание Bihus.info опубликувало серию материалов о коррупции в оборонной сфере, фигурантом которых было предприятие «Оптимумспецдеталь».