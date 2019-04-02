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В Киеве суд рассматривает изменение меры пресечения Мангеру. Фото: Радіо Свобода

Убийство Гандзюк: суд рассматривает изменение меры пресечения Мангеру (ТРАНСЛЯЦИЯ)

2 апр 2019, 18:24
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Шевченковский районный суд Киева 2 апреля рассматривает вопрос изменения меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Чиновника подозревают в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Сторона обвинения просит служителей Фемиды изменить подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей.

Как известно, на Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Напомним, 11 марта из председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, который подозревается в организации убийства Екатерины Гандзюк, сняли браслет и вернули заграничный паспорт.

Источник: Ракурс


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