Кабмін заборонив нерегулярні рейси між Україною та РФ. Фото: ТАСС

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Кабінет міністрів 3 квітня схвалив заборону нерегулярного авіасполучення між Україною та Російською Федерацією після візиту народного депутата «Опозиційної платформи — За життя» Юрія Бойка та олігарха Віктора Медведчука до Росії.

Відповідний проект постанови запропонувало прийняти Міністерство внутрішніх справ, його сьогодні на засіданні уряду озвучив міністр Арсен Аваков. Про це повідомляє УНІАН.

За словами глави МВС, Медведчук та Бойко, скористалися лазійкою в українському законодавстві й отримавши від російської ФСБ дозвіл на переліт, вилетіли до Москви прямим авіарейсом. Тоді відомство запропонувало заборонити чартерні авіаперевезення між Україною та Росією, оскільки авіаперевезення здійснюються літаками, не зареєстрованими в РФ, а це загрожує українській нацбезпеці.

Аваков відзначив, що проектом пропонувалося заборонити здійснювати нерегулярні рейси-перельоти між Україною та Росією. Виключення мають лише рейси, необхідні для забезпечення дії місій міжнародних організацій, ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Червоного хреста.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб через вояж Бойка та Медведчука до Москви.