Сергей Тарута будет голосовать за Владимира Зеленского. Фото: 112 Украина

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Лидер партии «Основа» Сергей Тарута призвал граждан Украины голосовать во втором туре президентских выборов против действующего президента Петра Порошенко.

Народный депутат заявил, что стремится к проигрышу Порошенко на выборах. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «НАШ», говорится на странице Таруты в Facebook.

«Я всех буду призывать голосовать против Порошенко. Потому что это — абсолютное зло, это продолжение войны, это, к сожалению, разрушение и бедность нашей страны», — заявил Тарута.

Народный депутат признался, что лично во втором туре отдаст свой голос Владимиру Зеленскому, но не будет призывать к этому избирателей. Тарута уверен, что украинцы поддержат Зеленского, если тот назовет представителей своей команды, вернет доверие к банковской системе и сделает так, чтобы силовые структуры занимались безопасностью государства, а не рэкетом.

Напомним, перед первым туром президентских выборов лидер политической партии «Основа» и экс-кандидат в президенты Сергей Тарута поддержал лидера всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Так, 16 марта стороны подписали меморандум о взаимодействии.