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Юлия Тимошенко и Сергей Тарута, фото: ВО «Батькивщина»
Выборы-2019: Тарута решил поддержать Тимошенко (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n119482-vybory-2019-taruta-reshil-podderjat-timoshenko-dokument.htmlРакурс
Лидер политической партии «Основа» кандидат в президенты Сергей Тарута решил поддержать лидера всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко на нынешних президентских выборах.
Стороны сегодня подписали меморандум о взаимодействии, текст которого обнародован на сайте «Батькивщины».
В тексте меморандума отмечается, что Тарута решил поддержать Тимошенко с целью «создания мощной альтернативы кандидатам от власти».
Согласно меморандуму, стороны обязались объединить страну и «прекратить кровопролитие» на Донбассе, а также выполнять программные наработки экономической стратегии Тимошенко «Новый курс Украины» и Доктрины сбалансированного развития «Украина 2030», одним из авторов которой является Тарута.
По словам Тимошенко, ее и Таруты программы совпадают примерно на 80%.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Напомним, подозреваемого в недавней попытке подкупа кандидата в президенты самовыдвиженца Юрия Тимошенко голову «Партии защитников Украины» Тараса Костанчука выпустили из СИЗО после внесения 4 млн грн залога. По информации СМИ, соответствующую сумму внесли еще 11 марта.
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