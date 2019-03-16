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Ракурс
Юлия Тимошенко и Сергей Тарута, фото: ВО «Батькивщина»

Выборы-2019: Тарута решил поддержать Тимошенко (ДОКУМЕНТ)

16 мар 2019, 16:31
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Лидер политической партии «Основа» кандидат в президенты Сергей Тарута решил поддержать лидера всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко на нынешних президентских выборах.

Стороны сегодня подписали меморандум о взаимодействии, текст которого обнародован на сайте «Батькивщины».

В тексте меморандума отмечается, что Тарута решил поддержать Тимошенко с целью «создания мощной альтернативы кандидатам от власти».

Согласно меморандуму, стороны обязались объединить страну и «прекратить кровопролитие» на Донбассе, а также выполнять программные наработки экономической стратегии Тимошенко «Новый курс Украины» и Доктрины сбалансированного развития «Украина 2030», одним из авторов которой является Тарута.

По словам Тимошенко, ее и Таруты программы совпадают примерно на 80%.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Меморандум между Сергеем Тарутой и Юлией Тимошенко, документ: ВО «Батькивщина»

Напомним, подозреваемого в недавней попытке подкупа кандидата в президенты самовыдвиженца Юрия Тимошенко голову «Партии защитников Украины» Тараса Костанчука выпустили из СИЗО после внесения 4 млн грн залога. По информации СМИ, соответствующую сумму внесли еще 11 марта.

Источник: Ракурс


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