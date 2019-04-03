Сергій Тарута голосуватиме за Володимира Зеленського. Фото: 112 Україна

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Лідер партії «Основа» Сергій Тарута закликав громадян України голосувати у другому турі президентських виборів проти чинного президента Петра Порошенка.

Народний депутат заявив, що прагне програшу Порошенка на виборах. Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу «НАШ», йдеться на сторінці Тарути у Facebook.

«Я всіх буду закликати голосувати проти Порошенка. Тому що це — абсолютне зло, це продовження війни, це, на жаль, руйнування і бідність нашої країни», — заявив Тарута.

Народний депутат зізнався, що особисто у другому турі віддасть свій голос Володимиру Зеленському, але не закликатиме до цього виборців. Тарута впевнений, що українці підтримають Зеленського, якщо той назве представників своєї команди, поверне довіру до банківської системи й зробить так, щоб силові структури займалися безпекою держави, а не рекетом.

Нагадаємо, перед першим туром президентських виборів лідер політичної партії «Основа» та екс-кандидат у президенти Сергій Тарута підтримав лідера всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлію Тимошенко. Так, 16 березня сторони підписали меморандум про взаємодію.