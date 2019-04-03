К ожирению может привести чрезмерная увлеченность гаджетами. Фото: Cosmopolitan

https://racurs.ua/n120289-k-ojireniu-mojet-privesti-chrezmernaya-uvlechennost-gadjetami-uchenye.html

Ракурс

Высокий риск ожирения наблюдается среди молодежи, которая очень часто пользуется гаджетами. К таким выводам пришли ученые Университета Райса в США.

Американские исследователи провели двухэтапный эксперимент с молодежью, направленный на выявление связи между зависимостью от гаджетов и риском ожирения, сообщает Naked-science.ru.

Ученые отмечают, что на данный момент среди молодежи одной из самых распространенных проблем является ожирение. Эта проблема стала массовой в период появления и распространения гаджетов. Ученые решили выяснить, существует ли связь между ожирением среди молодежи и временем проведенным в смартфонах.

В эксперименте приняли участие 132 добровольца возрастом от 18 до 23 лет. Сначала они заполнили анкету (MMT-R), с помощью которой ученые определили зависимость молодежи от гаджетов. Также ученые высчитали индекс массы тела (ИМТ). Сопоставив эти показатели, ученые выяснили, что люди проводящие много времени в гаджетах имеют повышенный индекс массы тела.

Во втором этапе эксперимента приняли участие 72 волонтера с повышенным ИМТ. Ученые провели провели сканирование мозга МРТ. У участников с зависимостью от гаджетов ученые обнаружили определенные паттерны в активности мозга. После этого исследователи проверили GPS-координаты людей с ожирением и выяснили, сколько времени они проводят в заведениях общепита и в фаст-фудах.