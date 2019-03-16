Силовые тренировки

https://racurs.ua/n119484-silovye-trenirovki-mogut-snizit-risk-razvitiya-diabeta-pri-ojirenii-uchenye.html

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Силовые тренировки в течение короткого периода времени могут уменьшить запасы жира в печени и улучшить контроль уровня глюкозы в крови.

К такому выводу пришли ученые в результате экспериментов, проведенных над мышами с ожирением, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в Journal of Endocrinology.

Исследование показало, что силовая подготовка в течение короткого периода времени, меньшего, чем потребовалось бы для изменения количества жира в целом в организме, была достаточной для уменьшения накопления печеночного жира и улучшения регуляции уровня глюкозы в организме мышей, даже без общей потери веса тела. Эти результаты свидетельствуют о том, что силовая подготовка может быть быстрой и эффективной стратегией для снижения риска возникновения жировых заболеваний печени и диабета у людей с ожирением.

Ожирение — это растущая глобальная эпидемия, которая требует более эффективных стратегий вмешательства, чтобы избежать тяжелых осложнений, включая жировую болезнь печени и диабет. Примерно у 94% людей с ожирением диагностируют неалкогольную жировую болезнь печени, что приводит к воспалению в этом жизненно важном органе и ухудшает его способность регулировать уровень глюкозы в крови. Это повышает риск развития диабета II типа и связанных с ним серьезных осложнений, включая повреждение нервов и почек.

Хотя повышенная физическая активность является общепринятым методом улучшения здоровья, относительные преимущества различных длительности, интенсивности и типов физической активности все еще являются предметом обсуждения.

«То, что эти улучшения в обмене веществ происходили в течение короткого времени, даже если общее количество жира в организме не изменилось, свидетельствует о том, что силовые тренировки могут иметь положительное влияние на здоровье и непосредственно влияют на функцию печени и метаболизм. Они могут быть эффективной, немедикаментозной и дешевой стратегией для улучшения здоровья при ожирении», — отмечает доктор Перейра де Мора из Школы прикладных наук Университета Кампинас в Бразилии.

Теперь ученые планируют исследовать механизмы, лежащие в основе этих выводов, чтобы определить, как с их помощью можно разработать реальные указания для людей с ожирением.

Напомним, в конце 2018 года грипп унес жизни двух женщин в Киеве. Обе пациентки болели диабетом, поэтому находились в группе риска.