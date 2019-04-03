Кабмин удешевил газ для населения с апреля 2019 года. Фото:

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В конце отопительного сезона Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» снизить цену на газ для населения.

«Нафтогаз» получил возможность снизить цену на газ уже с апреля 2019 года. Об этом сегодня шла речь на заседании правительства, сообщает правительственный портал.

Отмечается, что, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, «Нафтогаз» обязан продавать для населения «голубое топливо» по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты. В том случае, если цена для промышленности растет, то «Нафтогаз» должен продавать газ населению по цене, установленной правительством.

Тем временем в Министерстве энергетики и угольной промышленности заявили, что цена на газ для населения будет снижаться до декабря 2019 года.

Как пишет «РБК-Украина», на сегодняшнем заседании премьер Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогазу» разрешено устанавливать цены ниже, чем 8,55 грн, но не выше.

Напомним, украинское правительство планировало обсудить с представителями Международного валютного фонда цену на газ для населения. В Кабмине хотят избежать повышения цены на газ для населения.