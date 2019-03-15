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Цена на газ для населения. Фото: ТСН

Тарифы на газ: Украина проведет переговоры с МВФ «во избежание дальнейших повышений»

15 мар 2019, 12:29
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Цену на газ для населения обсудят во время рабочей дискуссии представители Международного валютного фонда (МВФ), Министерства финансов и НАК «Нафтогаз Украины».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил указанным учреждениям осудить с МВФ стоимость газа для населения, чтобы урегулировать этот вопрос. Об этом Гройсман сообщил во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Глава правительства также отметил, что важно не допустить повышения цены на газ для населения, ведь, согласно постановлению Кабинета министров, она составляет 8,55 грн за кубометр и не может превышать эту цифру.

«Вчера „Нафтогаз“ заявил, что он покупает дешевый газ. У нас есть предельная цена — 8550 грн за тысячу кубометров. А они („Нафтогаз“ — ред.) говорят, что можно избежать дальнейших повышений», — сказал Гройсман.

Напомним, согласно постановлению правительства № 867 от 19 октября 2018 года, на 23,5% была повышена цена на газ для населения. Таким образом, с 1 ноября 2018 года украинцы платят 8,55 грн за кубометр использованного газа.


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