Нападение на врача в Киеве расследуется как хулиганство с тяжкими телесными повреждениями: медика облили неизвестным веществом. Иллюстрационное фото: Вести

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В Киеве врачу плеснули в лицо неизвестным веществом. Медика госпитализировали для оказания необходимой помощи.

Нападение произошло около 9.00 утра в Голосеевском районе столицы возле клиники на улице Енисейской. Врача забрала «скорая помощь», а правоохранительные органы начали расследование. Об этом сегодня сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Киеве.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и занимаются изучением записей с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку от места происшествия. Также ведется розыск злоумышленника, совершившего нападение.

Пока не известно, каким веществом облили врача. Однако степень тяжести травм помогла полиции определиться с правовой квалификацией события. Уголовное производство открыто по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера в Киеве обнаружили тело погибшего сотрудника Администрации президента. Труп нашли недалеко от входа в церковь на улице Баггоутовской.