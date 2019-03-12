Цены на газ для населения.

https://racurs.ua/2290-potreblenie-gaza-zagadka-moroznyh-koefficientov.html

Racurs.ua

Осенью прошлого года 10 млн газифицированных и оборудованных счетчиками украинских домохозяйств были очень удивлены, когда получили от своих газоснабжающих организаций платежные сообщения: там было написано, что отныне они должны платить не за те объемы газа, которые насчитали их приборы учета, а немножко больше. А именно — за объемы, умноженные на так называемые морозные коэффициенты, то есть, говоря деловым языком, приведенные к стандартным условиям.

Людей очень возмутило не столько то, что придется платить больше, сколько сам факт того, что их хотят обмануть. Как это ни прискорбно, но бытовым потребителям, судя по всему, придется смириться с тем, что требования их поставщиков законные и справедливые.

Подзабытые законы физики

23 ноября 2018 года отраслевой регулятор в лице Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, принял 42 постановления, которыми запретил каждому из 42-х лицензированных газораспределительных предприятий приводить объемы использованного бытовыми потребителями природного газа к стандартным условиям.

В настоящее время значительная часть лицензиатов в судебном порядке обжаловала постановления НКРЭКУ, а некоторые из них даже сумели в рамках обеспечения иска добиться остановки их действия. Среди них, например, Публичное акционерное общество «Ивано-Франковскгаз», постановления по которому вынес 27 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева.

В этой истории юристам забавно будет понаблюдать, как разные судьи по одному и тому же предмету и по одним и тем же основаниям будут выносить совершенно разные решения. Однако для большинства читателей все же важнее понять природу этих морозных коэффициентов.

Они не с неба упали. Большинство из нас, наверное, еще со школьных лет знают, что существует такой закон Гей-Люссака, но хоть убей не вспомнят, о чем он. А говорится в нем о том, что объем газа при повышении температуры увеличивается, а при снижении — уменьшается где-то примерно на 3,6% на каждые 10 градусов, если мерить по привычной нам шкале Цельсия. Если природный газ охладить до минус 160 градусов, он уменьшится в 600 раз и вообще превратится в сжиженный.

В нашем климате амплитуда колебаний между январем и декабрем составляет 40‒50 градусов, поэтому можете посчитать, как колеблются объемы голубого топлива и какое это может иметь значение для коммерческих расчетов.

В развитых странах эту проблему решили путем учета газа не в метрах, а в джоулях, то есть в зависимости от его энергетической ценности, но нам пока, учитывая нашу бедность, такие приборы не по карману, поэтому газ по старой традиции приводится к стандартным условиям. Это началось еще в 1963 году, когда существовала такая организация, как Государственный комитет стандартов, мер и измерительных приборов СССР, которая издавала регуляторные акты с причудливым названием «ГОСТ». Из одного такого и следовало, что стандартным условием для определения объема газа является температура плюс 20°С, давление 760 мм ртутного столба и нулевая влажность.

Переломный 2015-й

Такая практика была взята на вооружение и газовой промышленностью независимой Украины. Наиболее подробно она описана в Методике определения удельных потерь природного газа при его измерениях бытовыми счетчиками в случае неприведения объема газа к стандартным условиям, утвержденной приказом Министерства топлива и энергетики Украины №595 от 21 октября 2003 года. Она содержит ряд таблиц, где для каждой области Украины и для каждого месяца года выведен определенный коэффициент, на который нужно умножать зафиксированный счетчиком объем газа, чтобы получить объем газа при стандартных условиях.

Этот коэффициент, который колеблется от 0,97 до 1,12 (вилка 15%), зависит не только от температурных данных, но и от того, где находится счетчик газа — на улице или в помещении, а если в помещении, то в отапливаемом или нет, а если в отапливаемом, то через какие помещения проходит к нему газовая труба — отапливаемые или неотапливаемые.

Впрочем, до недавнего времени эта премудрость не касалась простых людей и они платили по фактическим показателям своих счетчиков, а отрицательная разница, величина которой исчислялась в соответствии с названной выше методикой, относилась к производственно-технологическим затратам предприятий по газоснабжению и газификации, которые в то время находились в системе НАК «Нафтогаз Украины».

Формально все изменилось в 2015 году, когда был принят Закон Украины «О рынке природного газа», в котором не только подтверждены стандартные условия товарного газа с его 20-ю градусами тепла, но и определено, что эти параметры распространяются на все без исключения категории потребителей (ст. 1 п. 31). Данная норма была закреплена и в утвержденных постановлениями НКРЭКУ Кодексе газораспределительных систем (раздел IX глава 1 п. 3) и Правилах поставки природного газа (п. 9). Но поскольку рынок внедрялся с многочисленными оговорками и отсрочкой, морозные коэффициенты пришли в миллионы домов тоже не сразу.

Однако если поставки газа населению по ценам ниже рыночных были четко регламентированы соответствующими постановлениями Кабмина, то в вопросе отсрочки перехода этого населения на стандартные условия учета потребленных объемов остается полная неясность, и НКРЭКУ не может сослаться на какой-то конкретный нормативно-правовой акт. Создается впечатление, что это было некое джентльменское соглашение, обстоятельства заключения которого представляют собой тайну за семью печатями. Но если сопоставить факты, можно сделать вывод, в чем оно заключалось и почему было расторгнуто.

Джентльменское соглашение и нарушение конвенции

Как уже отмечалось, газоснабжающие и газораспределительные предприятия ранее были одним целым и находились в структуре «Нафтогаза». Затем они были корпоратизированы, приватизированы и распроданы олигархам, причем большая их часть попала к Фирташу. Мало того — совсем недавно их заставили разделиться: поставщики газа (газсбыты) в соответствии с положениями правительственных постановлений получили лицензию приобретать у «Нафтогаза» топливо по льготным ценам, чтобы потом продавать его также на льготных условиях населению, а газораспределители (облгазы) — на распределение газа в квартиры и их учет. Но так как владелец у них все равно остался один и тот же, они по-прежнему выступают одним фронтом.

Оппоненты Фирташа утверждают, что подконтрольные ему лицензиаты списывают огромные объемы льготного газа как якобы потребленные населением, а на самом деле поставляют его в качестве сырья на также подконтрольные ему химические предприятия. Если это действительно так, то нетрудно вычислить содержание вышеупомянутого джентльменского соглашения: государство закрывает глаза на теневые махинации с социальным газом, а газсбыты с облгазами закрывают глаза на неприменение морозных коэффициентов, хотя их потери от этого, по подсчетам Ассоциации газового рынка Украины, составляют от 300 до 500 млн кубометров, которые население потребляет, но за которые не платит. Очевидно, такие убытки с лихвой покрывались не совсем законными доходами.

В роли нарушителя конвенции выступило государство: 19 октября 2018 года правительство приняло постановление №867, которым не только повышались цены льготного газа, но и фактически уничтожалась монополия газсбытов на его поставку населению. В дополнение к ним такое же право получил и «Нафтогаз», поэтому появление этого конкурента могло начисто поломать все теневые схемы Фирташа. Вследствие такого коварства газораспределители с поставщиками газа признали себя свободными от ранее взятых обязательств и насчитали бытовым потребителям морозные коэффициенты.

Острота конфликта усиливается еще таким обстоятельством: бытовому потребителю для того, чтобы сменить поставщика льготного газа, необходимо предоставить справку об отсутствии задолженности за уже поставленный газ, а с этими морозными коэффициентами все 10 млн домохозяйств одним махом стали должниками, поэтому при таких обстоятельствах «Нафтогазу» будет проблематично заключить законный договор о поставках газа и стать настоящим конкурентом газсбытам.

Остается добавить еще одну деталь: согласно упомянутому постановлению КМУ, в Украине насчитывается 43 лицензированных газораспределительных предприятия, а НКРЭКУ запретила считать морозные коэффициенты только 42-м. В перечне последних не хватает Публичного акционерного общества «Донецкгоргаз», но это уже совсем другая история.