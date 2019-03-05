Потребление природного газа бытовыми потребителями. Фото из открытых источников

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Racurs.ua

Как и следовало ожидать, постановление правительства №63 от 30 января 2019 года «Некоторые вопросы потребления природного газа бытовыми потребителями» было обжаловано, а его действие приостановлено — соответствующее постановление вынес 21 февраля Окружной административный суд Киева в порядке обеспечения иска Частного акционерного общества «Кременчуггаз». Причем по тем же мотивам, которые были указаны в нашей предыдущей публикации: потому, что текст постановления не был согласован с Государственной регуляторной службой Украины.

Кабинет министров уже готовится «выполнить» этот судебный вердикт, приняв новое постановление, которым, например, норма потребления газа в объеме 3,29 куб. м на одного человека в месяц будет отменена, но, чтобы не разочаровать перед выборами электорат, введена новая и еще меньше — 3,28 куб. м.

Придумано, конечно, здорово, но в этом случае Владимир Гройсман рискует оказаться в роли хитрой гайки, на которую всегда найдется хитрый болт.

Система учета и контроля никуда не годится

Между тем суды трех юрисдикций — административной, хозяйственной и гражданской — уже утомились рассматривать дела, предметом которых является установление очевидного факта, что индивидуальный и общедомовой счетчики газа — это, с юридической точки зрения, не одно и то же. Самым непонятливым из ответчиков оказалась Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг: по делу №826/1413/17 Окружной административный суд Киева признал недействительными отдельные связанные с этим положения принятого ею Кодекса газораспределительных систем, и его решение вступило в законную силу.

Учет всегда был слабым местом газовой отрасли Украины. Простой пример: по данным Государственной службы статистики, опубликованным в сборнике «Жилищный фонд Украины», по состоянию на 1 января 2018 года на подконтрольной Киеву территории насчитывалось 12,57 млнгазифицированных домохозяйств, а вот по данным министра энергетики Игоря Насалика, их по состоянию на 1 июня 2018 года насчитывалось уже 13,13 млн.

Разница в 560 тыс. слишком велика, чтобы отнести ее на счет статистической погрешности или высоких темпов газификации. Война здесь тоже ни при чем: на линии соприкосновения стрельба не утихает, но в течение последних четырех лет каких-то масштабных наступлений или отступлений, сопровождавшихся освобождением или, наоборот, покиданием территорий, не наблюдалось. На восточном фронте без изменений.

Следовательно, есть все основания полагать, что кто-то из высокопоставленных должностных лиц списывает на эти полмиллиона домохозяйств дешевый социальный газ, а на самом деле реализует его по высоким рыночным ценам.

Статистика «на глазок»

Эффективный учет возможен только тогда, когда одна из двух сторон — покупатель или продавец — кровно в нем заинтересована. Что касается учета бытового газа, то по состоянию на начало 2010 года в нем были заинтересованы 8 из 13 млн газифицированных домохозяйств, которые установили газовые счетчики за свой счет.

Если верить статистическим материалам Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины, подготовленным для обоснования принятия закона «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», эти 13 млн домохозяйств разделились на три неравные категории.

Первая и самая большая количеством 7 млн ​​использовала газ комплексно, в том числе и для отопления, при этом 97% из них были оборудованы счетчиками. Вторая категория — те, кто использовал для приготовления пищи и подогрева воды, — их насчитывалось 1 млн, и приборами учета было охвачено только 25%. А третья и самая проблемная категория — это те, кто использовал газ только для приготовления пищи. Их насчитывалось 5 млн, и лишь 18% из них были оборудованы счетчиками.

Таким образом, всего на тот момент было 5 млн домохозяйств без счетчиков, которые, по мнению НКРЭ, ежегодно потребляли около 4 млрд куб. м, но последняя цифра выведена навскидку, без особой точности. Дело в том, что газ им начислялся в соответствии с постановлением Кабинета министров №619 от 8 июня 1996 года «Об утверждении норм потребления природного газа населением при отсутствии газовых счетчиков». В частности, для третьей категории «потребителей от конфорки» она составляла 9,8 куб. м на одного человека в месяц. На самом деле люди сжигали на порядок меньше, а остальное было предметом спекуляций со стороны частных газоснабжающих организаций. Но поскольку социальный газ тогда стоил копейки, то для значительной части населения переплачивать было выгоднее, чем тратиться на установку счетчиков.

В 2010 году правительство Азарова решило, что так продолжаться не может, и предложил парламенту проект закона о коммерческом учете газа, согласно которому все домохозяйства первой категории должны быть оборудованы счетчиками до 1 января 2012 года, второй — до 1 января 2016 года, третьей — до 1 января 2018 года. Если жители будут отказываться от установки приборов учета, их газоснабжение после указанной даты запрещалось.

Финансирование работ по установке счетчиков, стоимость которых оценивалась тогда в 3,4 млрдгрн, возлагалось на газораспределительные организации, известные в народе как облгазы. Последние пытались хныкать, что их официальных доходов не хватит, чтобы профинансировать все это и за 20 лет, не то что за семь, но правительство, намекая на их теневые доходы, рявкнуло что-то вроде «выискивайте возможности». Если же облгаз до указанной даты не успевал установить счетчики, то, согласно принятому в июне 2011 года закону, поставка газа в помещение не прекращалась, а потребитель по-прежнему должен был платить по нормам КМУ, но на сам облгаз накладывался штраф в сумме до 425 тыс. грн.

Политика НКРЭКУ на руку махинаторам

Судя по всему, это «рявканье» подействовало положительно, и в течение шести лет количество не охваченных учетом домохозяйств уменьшилось с 5 до 3,5 млн— именно столько их насчитывалось по состоянию на начало 2016 года по официальным данным НАК «Нафтогаз Украины». Но после побега Азарова с Януковичем в Россию облгазы, которые в большинстве своем принадлежат Фирташу, кажется, вообще страх потеряли, поскольку за два года с 2016-го по 2018-й контингент домохозяйств без счетчиков уменьшился с 3,5 млнвсего лишь до 3,3 млн.

Для того чтобы сохранить этот массив не охваченных учетом домохозяйств, который остается предметом весьма выгодных махинаций, облгазы придумали ноу-хау в виде общедомовых счетчиков, когда весь потраченный домом газ поровну делится на всех жителей и каждая квартира платит в зависимости от того, сколько человек в ней зарегистрировано.

Газораспределительным предприятиям это очень выгодно по трем причинам: во-первых, установить один прибор учета гораздо дешевле, чем сотню; во-вторых, такой счетчик обслуживает сам облгаз, работникам которого будет несложно подкрутить показатели куда надо; в-третьих, если потребитель откажется платить по показателям общедомового счетчика, он сможет платить по нормам КМУ. То есть счетчик вроде как есть, а толку от него никакого, зато официально считается, что облгаз требования закона выполнил, прибор учета установил и взимать с него штраф уже нельзя.

Такое новаторство встретило полное понимание со стороны нового руководства НКРЭКУ, которое оказалось очень близко к президенту Порошенко, и оно издало ряд нормативно-правовых актов, юридически уравнивающих в правах общедомовые счетчики с индивидуальными.

И теперь, если, по данным Министерства энергетики, учетом не охвачено 3,3 млндомохозяйств, то по данным энергетико-коммунального регулятора, таких насчитывается лишь 1,4 млн. Сейчас эти акты признаны недействительными в судебном порядке, но у облгазов остается запасной вариант сохранения своих схем — это благосклонная часть депутатского корпуса, которая в свое время проголосовала за перенос крайнего срока выполнения закона на три года — с 1 января 2018-го на 1 января 2021 года. Поэтому есть все основания полагать, что те же депутаты проголосуют и за то, чтобы оттянуть на несколько лет и этот срок.