https://racurs.ua/n120307-glavnye-novosti-3-aprelya-ukraincev-zahvatili-nigeriyskie-piraty-a-kabmin-snizil-tarif-na-gaz.html

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Украинских моряков на борту контейнеровоза Contship Oak захватили пираты. На судно греческой компании напали еще 30 марта, однако информация о том, что на борту были украинцы, появилась только сейчас. Нигерийские пираты ограбили судно, а затем скрылись в неизвестном направлении вместе с пленниками. Информацию передали консулу Украины в Нигерии и Министерству иностранных дел Украины, но о судьбе заложников ничего неизвестно.

Кабинет министров обязал «Нафтогаз Украины» снизить стоимость газа для населения. Снижение цены начнется уже с апреля текущего года. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, стоимость газа для украинцев будет падать до декабря этого года.

Квартирный вопрос в одной из квартир Киева решали со стрельбой. Один из участников конфликта скончался от полученных ранений. Оказалось, что стрелял 57-летний киевлянин, сестра которого продала часть квартиры другому лицу. Жилище переходило по наследству и мужчина специально вернулся из-за границы для ее получения. Трое новых «владельцев» пытались вломиться в квартиру, но конфликт завершился трагедией.

В Киеве сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск в офисе Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Причиной якобы стал тот факт, что ведомство не выполняет свои функции и сотрудничает с коррупционерами.

Конституционный суд Украины (КСУ) принял решение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. В своем заключении суд указал, что законопроект не предусматривает ограничения прав человека и не направлен на нарушение территориальной целостности страны, а значит не нарушает Конституцию Украины. Вывод КСУ является окончательным, обязательным и не может быть обжалован