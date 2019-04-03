Переименование Днепропетровщины: Конституционный суд предоставил решение

Переименование Днепропетровщины. Фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n120282-pereimenovanie-dnepropetrovschiny-konstitucionnyy-sud-predostavil-reshenie.html

Ракурс

Решение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую обнародовал Конституционный суд Украины.

В своем заключении № 2 в/2019 суд указал, что законопроект о внесении изменения в ст. 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) отвечает требованиям ст. 157 и 158 Конституции Украины, сообщают в пресс-службе КСУ.

В суде отметили, что при вынесении этого решения руководствовались следующими факторами: переименование области не предусматривает ограничения прав человека и не направлено на нарушение территориальной целостности страны, таким образом соответствует требованиям ст. 157 Конституции Украины.

Также указанный законопроект соответствует требованиям ст. 158 Конституции Украины.

Отмечается, что вывод КСУ является окончательным, обязательным и не может быть обжалован.

Напомним, в феврале парламент поддержал законопроект о переименовании Днепропетровской области и направил его в виде конституционного обращения в КСУ.

Депутаты внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области для завершения процесса декоммунизации. Часть названия области содержит упоминание об одном из организаторов Голодомора 1932−1933 годов Григории Петровском. Во время украинской революции 1918−1921 годов Сичеслав был неофициальным названием города, поэтому область предложили назвать Сичеславской.