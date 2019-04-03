Переименование Днепропетровщины: Конституционный суд предоставил решение

Ракурсhttps://racurs.ua/
Переименование Днепропетровщины. Фото: Wikimapia
Переименование Днепропетровщины: Конституционный суд предоставил решениеhttps://racurs.ua/n120282-pereimenovanie-dnepropetrovschiny-konstitucionnyy-sud-predostavil-reshenie.htmlРакурс
Решение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую обнародовал Конституционный суд Украины.
В своем заключении № 2 в/2019 суд указал, что законопроект о внесении изменения в ст. 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) отвечает требованиям ст. 157 и 158 Конституции Украины, сообщают в пресс-службе КСУ.
В суде отметили, что при вынесении этого решения руководствовались следующими факторами: переименование области не предусматривает ограничения прав человека и не направлено на нарушение территориальной целостности страны, таким образом соответствует требованиям ст. 157 Конституции Украины.
Также указанный законопроект соответствует требованиям ст. 158 Конституции Украины.
Отмечается, что вывод КСУ является окончательным, обязательным и не может быть обжалован.
Напомним, в феврале парламент поддержал законопроект о переименовании Днепропетровской области и направил его в виде конституционного обращения в КСУ.
Депутаты внесли законопроект о переименовании Днепропетровской области для завершения процесса декоммунизации. Часть названия области содержит упоминание об одном из организаторов Голодомора 1932−1933 годов Григории Петровском. Во время украинской революции 1918−1921 годов Сичеслав был неофициальным названием города, поэтому область предложили назвать Сичеславской.
Загрузка...