Перейменування Дніпропетровщини: Конституційний суд надав рішення

КСУ оприлюднив рішення щодо перейменування Дніпропетровської області. Фото: Wikimapia

https://racurs.ua/ua/n120282-pereymenuvannya-dnipropetrovschyny-konstytuciynyy-sud-nadav-rishennya.html

Ракурс

Рішення щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську оприлюднив Конституційний суд України.

У своєму висновку № 2-в/2019 суд вказав, що законопроект про внесення зміни до ст. 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) є таким, що відповідає вимогам ст. 157 та 158 Конституції України, повідомляють у прес-службі КСУ.

У суді зазначили, що при винесенні цього рішення керувалися наступними чинниками: перейменування області не передбачає обмеження прав людини та не спрямоване на порушення територіальної цілісності країни, таким чином відповідає вимогам ст. 157 Конституції України.

Також вказаний законопроект відповідає вимогам ст. 158 Конституції України.

Зазначається, що висновок КСУ є остаточним, обов’язковим та не може бути оскаржений.

Нагадаємо, у лютому парламент підтримав законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області та направив у виді конституційного звернення до КСУ.