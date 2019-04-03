Ford анонсував нові електрокари. Фото: Прямий

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Американська компанія Ford (Форд) на автомобільному шоу Go Electric, що пройшов в Амстердамі, анонсувала 16 моделей автомобілів на електричних та гібридних двигунах. Моделі належатимуть до лінійки Ford Hybrid.

Серед нових авто — повністю електричний джип у дусі Mustang, батарейний фургон Transit, Fiesta EcoBoost Hybrid. Також у новій лінійці представлений Focus EcoBoost Hybrid з стартер-генератором, що дозволить значно знизити викиди діоксиду вуглецю та зменшити витрату палива. Про це повідомляє видання Electrek.

Американці презентували міський позашляховик Kuga нового покоління та джип Explorer для ринку Європи. На електричному двигуні ці авто можуть подолати 50 км. Представлені були також Tourneo Custom Plug-In Hybrid та джип Puma з гібридним двигуном.

Крім того, компанія працює над фургоном Transit Smart Energy Concept. Очікується, що цей бус на 10 місць на одній зарядці подолає до 150 км додаткового пробігу.

Нагадаємо, у США суперкар Ford GT попереднього покоління встановив новий рекорд швидкості на відрізки в милю. Потужне авто змогло розігнатися до 483,45 км/год., чим покращило власне досягнення 2017 року — 472,5 км/год.