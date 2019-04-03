Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n120280-tramp-znovu-pereplutav-misce-narodjennya-svoyih-batka-ta-dida.html

Ракурс

Президент США знову помилково назвав Німеччину місцем народження свого батька Фреда Трампа.

Відповідна заява пролунала під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом в Білому домі, повідомляє агентство Bloomberg.

Насправді батько президента США народився у 1905 році в Нью-Йорку. Німеччина є батьківщиною його діда Фредеріка (Фрідріха) Трампа, вихідця з Баварії 1869 року народження, котрий у 1885 році емігрував до США у 16-річному віці.

Під час зустрічі зі Столтенбергом Трамп підняв питання внесків Німеччини до бюджету Північноатлантичного альянсу.

Президент США зауважив, що дуже поважає цю країну та її лідера Ангелу Меркель.

«Мій батько — німець, щоправда, був німцем, і народився в дуже прекрасному місці в Німеччині, і тому у мене є тепле почуття до Німеччини, але вони не платять те, що мають платити», — заявив Трамп.

Це вже не перший випадок, коли президент США допускає помилку в цьому питанні. Так, про німецьке походження свого батька він вже заявляв в одному з інтерв’ю у липні.

Нагадаємо, Трамп учора заявив про готовність закрити кордон із Мексикою через ситуацію з мігрантами.