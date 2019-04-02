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Дональд Трамп зробив заяву щодо кордону з Мексикою. Фото: Крим. Реалії

Трамп заявив про готовність закрити американо-мексиканський кордон

2 кві 2019, 22:56
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Закрити кордон із Мексикою може президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Таке рішення буде ухвалене господарем Білого дому, якщо його вимоги не підтримає Конгрес США та влада Мексики. Про це 2 квітня пише видання видання The Hill.

«Я ще не оголосив про це, але готовий це зробити», — заявив американський президент, відповідаючи на запитання журналістів про плани щодо повного або часткового закриття кордону США з Мексикою.

Трамп попередив, що рішення щодо закриття кордону залежатиме від кількох факторів. Наприклад, американський Конгрес повинен ухвалити більш жорстке законодавство стосовно мігрантів, а влада Мексики повинна впровадити серйозну політику щодо міграційної політики. Якщо згода з цих питань не буде досягнута, то кордон буде закрито.

Нагадаємо, у березні виконувач обов’язків міністра оборони США Патрік Шанахан розпорядився виділити мільярд доларів на спорудження стіни на кордоні з Мексикою. На ці гроші збудують ділянку довжиною 91 км, а висота стіни складе 5,5 м. Загалом на будівництво стіни на американо-мексиканському кордоні потрібно 8 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що Конгрес США не підтримує виділення цією суми, тож Трамп 15 лютого оголосив в країні надзвичайний стан, щоб отримати в розпорядження відповідні кошти. 14 березня Сенат підтримав резолюцію про скасування надзвичайного стану.


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