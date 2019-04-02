Дональд Трамп сделал заявление касательно границы с Мексикой. Фото: Крым. Реалии

https://racurs.ua/n120266-tramp-zayavil-o-gotovnosti-zakryt-amerikano-meksikanskuu-granicu.html

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Закрыть границу с Мексикой может президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Такое решение будет принято хозяином Белого дома, если его требования не поддержит Конгресс США и власти Мексики. Об этом 2 апреля пишет издание The Hill.

«Я еще не объявил об этом, но готов это сделать», — заявил американский президент, отвечая на вопрос журналистов о планах по полному или частичному закрытию границы США с Мексикой.

Трамп предупредил, что решение о закрытии границы будет зависеть от нескольких факторов. Например, американский Конгресс должен принять более жесткое законодательство в отношении мигрантов, а власти Мексики должны внедрить серьезную политику касательно миграционной политики. Если согласие по этим вопросам не будет достигнуто, то граница будет закрыта.

Напомним, в марте исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан распорядился выделить миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой. На эти деньги построят участок длиной 91 км, а высота стены составит 5,5 м. В целом на строительство стены на американо-мексиканской границе нужно 8 млрд долл.

Ранее сообщалось, что Конгресс США не поддерживает выделение этой суммы, поэтому Трамп 15 февраля объявил в стране чрезвычайное положение, чтобы получить в распоряжение соответствующие средства. 14 марта Сенат поддержал резолюцию об отмене чрезвычайного положения.