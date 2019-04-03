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Ракурс
В ЄС назвали правила перетину кордону для британців. Фото: Offshoreview.eu

Brexit: нові правила перетину кордону з Британією погодили в ЄС

3 кві 2019, 11:42
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Правила перетину кордону після Brexit для британців та громадян Союзу погодили у Раді ЄС та Європарламенті.

Британцям не потрібно буде оформлювати візу для короткотермінових подорожей до країн Європейського Союзу, повідомляють у прес-службі Ради ЄС.

Утім, ця угода діє за умови взаємності, тобто Велика Британія повинна без віз пускати до себе громадян країн-членів ЄС. Вказану домовленість ще мають ухвалити Європарламент та Рада ЄС.

Зазначається, що у випадку введення віз Великою Британією для громадян однієї з країн, які є членами ЄС, для британців також буде введено візи. За дотриманням принципу взаємності буде стежити Європейська комісія і, у разі виявлення порушень, інформувати органи ЄС про них.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вкотре попросила відтермінувати дату виходу з ЄС. Це потрібно Британії для того, щоб Brexitвідбувся без інцидентів.

Джерело: Ракурс


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