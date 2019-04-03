Могильна плита Путіна у Санкт-Петербурзі. Фото: Давид Френкель у Twitter

https://racurs.ua/ua/n120278-zradyv-narod-rosiyi-nadgrobok-putinu-vstanovyly-v-sankt-peterburzi-foto.html

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Надгробок із зображенням президента Росії Володимира Путіна встановили невідомі поблизу Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі.

На ньому міститься дата народження російського лідера та дата його «смерті». На плиті є напис: «Зрадив народ Росії». Відповідні фото 3 квітня опублікував фотограф Давид Френкель на власній сторінці у Twitter.

Раніше подібна акція із могильною плитою Путіна була зафіксована у Республіці Татарстан. Так, 10 березня під час акції проти ізоляції інтернету в РФ, біля будівлі Слідчого комітету в Набережних Челнах встановили надгробний пам’ятник із зображенням російського президента, а саму плиту огородили огорожею.

Нещодавно схожа акція відбулася й у місті Курган — адміністративному центрі Курганської області. Тоді 21-річний активіст Євген Жуков на старому Рябківському кладовищі також встановив могильну плиту Путіна з фанери. Юнака затримали поліцейські та арештували на 15 діб.

Нагадаємо, у Росії окремі депутати дивують своїми пропозиціями нововведень до законодавства. Так, депутат Держдуми РФ від провладної партії «Єдина Росія» Сергій Вострецов запропонував позбавляти прав батьків, чиї діти брали участь у несанкціонованих мітингах більше двох разів.