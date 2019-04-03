Відповідний пакет заходів представлять очільникам міністерств закордонних справ країн НАТО, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n120277-nato-vidpravyt-korabli-dlya-zabezpechennya-prohodjennya-ukrayinskyh-suden-cherez-kerchensku-protoku.html

Ракурс

Північноатлантичний альянс готує пакет заходів, спрямованих на стримування Росії в Чорноморському басейні.

Серед цього переліку — спрямування до Чорного моря більшої кількості кораблів для забезпечення проходження українських суден через Керченську протоку, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на представника США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон.

Також заходи передбачають посилення спостереження в регіоні, зокрема й повітряного.

За її словами, відповідний пакет заходів представлять очільникам міністерств закордонних справ (МЗС). Зустріч глав МЗС країн НАТО відбудеться 3−4 квітня у Вашингтоні.

Гатчісон наголошує, що країни НАТО мають бути впевненими, що води регіону відкриті для судноплавства, а країни Чорноморського басейну — Румунія, Болгарія, Україна та Грузія — убезпечені від російського втручання.

Гатчісон також згадала українських моряків, захоплених у полон Росією наприкінці листопада 2018 року. За її словами, перебування українських моряків у російській в’язниці є «неприпустимим».

Нагадаємо, нещодавно в Одесі пришвартувалися два фрегати НАТО — іспанський «Санта Марія» і канадський «Торонто». Зазвичай вони чергують у Середземному морі.