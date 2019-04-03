Соответствующий пакет мер представят руководителям министерств иностранных дел стран НАТО, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n120277-nato-otpravit-korabli-dlya-obespecheniya-prohojdeniya-ukrainskih-sudov-cherez-kerchenskiy-proliv.html

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Североатлантический альянс готовит пакет мер, направленных на сдерживание России в Черноморском бассейне.

Среди этого перечня — направление в Черное море большего количества кораблей для обеспечения прохождения украинских судов через Керченский пролив, сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя США при НАТО Кей Бейли Гатчисон.

Также мероприятия предусматривают усиление наблюдения в регионе, в том числе и воздушное.

По ее словам, соответствующий пакет мер представят руководителям министерств иностранных дел (МИД). Встреча глав МИД стран НАТО состоится 3−4 апреля в Вашингтоне.

Гатчисон отмечает, что страны НАТО должны быть уверены, что воды региона открыты для судоходства, а страны Черноморского бассейна — Румыния, Болгария, Украина и Грузия — защищены от российского вмешательства.

Гатчисон также вспомнила украинских моряков, захваченных в плен Россией в конце ноября 2018 года. По ее словам, пребывание украинских моряков в российской тюрьме является «недопустимым».

Напомним, недавно в Одессе пришвартовались два фрегата НАТО — испанский «Санта Мария» и канадский «Торонто». Обычно они дежурят в Средиземном море.