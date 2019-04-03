Власти Киева назвали дату отключения отопления. Фото: Вести

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Отопительный сезон в Киеве завершится уже на этой неделе в субботу, 6 апреля. Соответствующее решение приняла столичная власть.

Несмотря на прохладную погоду, отопление в Киеве выключат в первые дни апреля. При принятии такого решения столичная власть руководствовалась прогнозом погоды Укргидрометцентра, в котором указывается, что в столице в апреле ожидается теплая погода, сообщил заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев во время пресс-конференции, передает «Укринформ».

Так, с 6 апреля будет прекращено теплоснабжение в жилые дома и объекты инфраструктуры. Для того, чтобы выключить отопление в столице необходимо около трех суток.

По словам Пантелеева, отопление может и дальше подаваться в больницы и другие социальные объекты, в случае, если они заполнят заявку на продление отопительного сезона.

С 8 апреля в Киеве планируют начать подготовку к новому отопительному сезону. В течение отопительного сезона, который завершился, произошло более 6 тыс. повреждений трубопроводов.

Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон в начале недели завершили Херсон, Одесса и Днепр.