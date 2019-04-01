В Украине отопительный сезон раньше срока завершили три города. Фото: Delo

https://racurs.ua/n120186-v-ukraine-otopitelnyy-sezon-ranshe-sroka-zavershili-tri-goroda.html

Ракурс

В Украине три города завершили отопительный сезон 2018−2019 годов раньше запланированного срока. Соответствующие распоряжения подписали городские советы Херсона, Одессы и Днепра.

Самым первым отопление отключил Херсон. Там, согласно подписанному распоряжению, окончание отопительного сезона датируется 31 марта. В документе указано, что отопление отключают в учреждениях жилого фонда, здравоохранения, культуры и спорта, организациях, предприятиях, детских учебных заведениях и общеобразовательных учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Херсона.

Затем сегодня, 1 апреля, аналогичные решения были приняты в Одессе и Днепре. Информацию об окончании отопительного сезона опубликовали на сайтах горсоветов.

Решение было принято в связи с потеплением среднесуточной температуры воздуха. Именно этот показатель является ключевым для начала и завершения отопительного сезона.

Отметим, что во всех остальных областях, согласно планам, отопление отключат только 15 апреля.

Текущий отопительный сезон ознаменовался наибольшим запасом газа за последние четыре года.

Как ранее сообщал «Ракурс», тарифы на отопление были повышены 1 января этого года. В госслужбах поделились, что процент роста тарифов на тепло не превысил процента роста стоимости газа, а именно 23,5%.