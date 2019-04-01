Декларация Порошенко: доходы президента выросли почти в 100 раз в 2018 году

Петр Порошенко. Фото: Волинські Новини

https://racurs.ua/n120185-deklaraciya-poroshenko-dohody-prezidenta-vyrosli-pochti-v-100-raz-v-2018-godu.html

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Президент Украины задекларировал 15,6 млрд грн доходов, что почти в 100 раз больше чем в прошлом году (тогда прибыль главы государства составлял 16,3 млн грн).

Также Порошенко задекларировал недвижимость и земельные участки стоимостью 77,4 млн грн и права собственности на более 100 компаний, сообщает Общественное движение «Честно».

Также президент сохраняет существенные суммы налички: 10,6 млн грн, почти 1 млн долл., 11,4 тыс. евро и 8 тыс. фунтов. Также глава страны задекларировал ювелирные изделия и часы Stefano Riccи.

Супруга президента задекларировала дизайнерскую одежду и сумочки от Dior и Chanel.

Семья президента Украины также владеет автомобилями Mercedes-benz Vito 116 и Jaguar XF 4/2 Lv8, а также коллекциями картин, ценными мебелью и светильниками.

В 2018 году Порошенко купил ценные бумаги на сумму 130 млн грн, 122 млн грн заплатил за рекламу на 39,8 млн грн оплатил налоги и 481,2 тыс. грн — за коммунальные услуги.