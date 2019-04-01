Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Петр Порошенко. Фото: Волинські Новини

Декларация Порошенко: доходы президента выросли почти в 100 раз в 2018 году

1 апр 2019, 13:45
999

Президент Украины задекларировал 15,6 млрд грн доходов, что почти в 100 раз больше чем в прошлом году (тогда прибыль главы государства составлял 16,3 млн грн).

Также Порошенко задекларировал недвижимость и земельные участки стоимостью 77,4 млн грн и права собственности на более 100 компаний, сообщает Общественное движение «Честно».

Также президент сохраняет существенные суммы налички: 10,6 млн грн, почти 1 млн долл., 11,4 тыс. евро и 8 тыс. фунтов. Также глава страны задекларировал ювелирные изделия и часы Stefano Riccи.

Супруга президента задекларировала дизайнерскую одежду и сумочки от Dior и Chanel.

Семья президента Украины также владеет автомобилями Mercedes-benz Vito 116 и Jaguar XF 4/2 Lv8, а также коллекциями картин, ценными мебелью и светильниками.

В 2018 году Порошенко купил ценные бумаги на сумму 130 млн грн, 122 млн грн заплатил за рекламу на 39,8 млн грн оплатил налоги и 481,2 тыс. грн — за коммунальные услуги.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Заседание ЦИК относительно волеизъявления украинцев на выборах президента (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Сегодня, 1 апреля, в Киеве проходит заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) относительно волеизъявления украинцев на выборах президента Украины, которые состоялись 31 марта

Новости Украины
14:11