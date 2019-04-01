Декларація Порошенка: прибутки президента зросли майже в 100 разів у 2018 році

Петро Порошенко. Фото: Волинські Новини

https://racurs.ua/ua/n120185-deklaraciya-poroshenka-prybutky-prezydenta-zrosly-mayje-v-100-raziv-u-2018-roci.html

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Президент України задекларував 1,56 млрд грн доходів, що майже в 100 разів більше ніж минулого року (тоді прибуток голови держави складав 16,3 млн грн).

Також Порошенко задекларував нерухомість та земельні ділянки вартістю 77,4 млн грн та права власності на понад 100 компаній, повідомляє Громадський рух «Чесно».

Також президент зберігає істотні суми готівки: 10,6 млн грн, майже 1 млн дол., 11,4 тис. євро та 8 тис. фунтів. Також голова країни задекларував ювелірні вироби та годинник StefanoRiccі.

Дружина президента задекларувала дизайнерський одяг та сумочки від Dior і Chanel.

Родина президента України також володіє автомобілями Mercedes-benz Vito 116 та Jaguar XF 4/2 Lv8, а також колекціями картин, коштовними меблями та світильниками.

У 2018 році Порошенко купив цінні папери на суму 130 млн грн, 122 млн грн заплатив за рекламу, на 39,8 млн грн сплатив за податки та 481,2 млн грн — за комунальні послуги.