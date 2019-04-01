Вибори в Україні: у Порошенка закликали інших кандидатів спокійно сприйняти новину про другий тур

Петро Порошенко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n120184-vybory-v-ukrayini-u-poroshenka-zaklykaly-inshyh-kandydativ-spokiyno-spryynyaty-novynu-pro-drugyy.html

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У виборчому штабі чинного президента Петра Порошенка закликали опонентів спокійно сприйняти новину про вихід їхнього кандидата в другий тур президентських виборів.

Про це під час брифінгу заявив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Маским Савросов, повідомляє агентство «Українські новини».

«Україна — європейська країна, тому впевнений, що кожен, хто програє на виборах, повинен гідно це прийняти», — вважає народний обранець.

За словами Савросова, штаб Порошенка переконаний в перемозі свого кандидата. Депутат зазначив, що результати паралельного підрахунку голосів, здійснені штабом Порошенка, не дуже відрізняються від даних Національного екзит-полу.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук сьогодні офіційно оголосила, що в Україні 21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів.

Наразі ЦВК вже підрахувала понад 75% протоколів з результатами вчорашнього голосування на виборах президента. Наразі перше місце займає шоумен Володимир Зеленський з 30,4% голосів. На другій сходинці — Порошенко з 16,11%. Третє місце займає лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко (13,21%).