Другий тур виборів: Зеленського підтримав Шевченко, домовлятися з Тимошенко штаб не планує

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Штаб Володимира Зеленського прокоментував ситуацію, що склалася в першому турі виборів президента України, й озвучив плани на другий тур.

«Це найвідкритіша та найпрозоріша виборча кампанія, яка, напевно, була в історії України», — заявив радник штабу лідера перегонів Дмитро Разумков під час сьогоднішнього брифінгу в Києві.

За його словами, у другому турі виборів команда Зеленського не поливатиме опонентів брудом, не розвішуватиме ярликів і не ображатиме виборців, які підтримали іншого кандидата.

У відповідь на запитання про можливе об'єднання Зеленського з Юлією Тимошенко Разумков заявив, що таємних переговорів щодо підтримки з боку інших політиків, які брали участь у виборах, але не пройшли до другого туру, та розподілу посад у команді шоумена не буде.

«Ні з ким домовлятися, ділити шкуру невбитого ведмедя, влаштовувати підкилимні переговори команда Зеленського не буде», — зазначив він.

Між тим, один із учасників першого туру виборів Олександр Шевченко після своєї поразки заявив про підтримку Зеленського. Про це він написав у Facebook, додавши, що українці проголосували за нове обличчя в політиці.

Нагадаємо, за підсумками підрахунку Центрвиборчкомом понад 70% голосів виборців, Зеленський лідирує в президентських перегонах із 30,46% голосів. Із відривом у понад 14% за ним слідує чинний президент Петро Порошенко.