Вчора в Україні відбулося голосування на першому турі президентських виборів, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала результати опрацювання 70,27% бюлетенів з результатами вчорашнього голосування на виборах президента.

Наразі перелік лідерів президентських перегонів залишається незмінним.

Список кандидатів продовжує очолювати шоумен Володимир Зеленський з 30,46% голосів виборців.

Другу сходинку обіймає чинний президент Петро Порошенко з 16,18% голосів виборців. Дещо скоротила відрив від другого місця лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, у котрої 13,15% голосів.

Четверте місце в самовисуванця Юрія Бойка — 11,55%. Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко на п’ятому місці з 7,05% голосів. У самовисуванця Ігоря Смешка шоста сходинка з 5,96% голосів. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко займає сьоме місце з 5,17% голосів.

Нагадаємо, у Центрвиборчкомі офіційно анонсували проведення другого туру президентських виборів 21 квітня. Про це сьогодні заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.